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«Мы сделаем объявление до конца февраля». Глава ИИХФ — об участии игроков НХЛ на Олимпиаде

«Мы сделаем объявление до конца февраля». Глава ИИХФ — об участии игроков НХЛ на Олимпиаде
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о переговорах с целью участия игроков Национальной хоккейной лиги в предстоящих Олимпийских играх.

«Вы можете видеть, что я улыбаюсь. Впервые мы сейчас встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — НХЛ, НХЛПА, ИИХФ, МОК. Мы встретимся с президентом МОК Томасом Бахом в середине января и сделаем объявление до конца февраля. Мы постараемся договориться о выступлении игроков НХЛ на следующих двух Олимпийских играх. Есть общая цель – участвовать», — приводит слова Тардифа официальный сайт Международной федерации хоккея.

Ранее президент Люк Тардиф отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что Федерация хоккея России (ФХР) может быть лишена членства в международной федерации в случае игнорирования санкций в отношении вратаря Ивана Федотова и ХК ЦСКА.

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