«Красоткин объелся чего-то явно». Форвард «Салавата» Шаров — об игре с «Сибирью»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о гостевой победе над его бывшим клубом «Сибирь» (3:2 ОТ) и оценил игру вратаря новосибирского клуба Антона Красоткина.

«Передача на победный гол? Если бы не Красоткин, было бы гораздо больше очков. Очень рад вернуться в Новосибирск и увидеть всех болельщиков. Арена нормальная (смеётся). Не хочется ничего плохого говорить.

Должны были выигрывать в основное время? Да. Моментов сегодня было очень много. И полностью переигрывали соперника. Красоткин объелся чего-то явно. Надо будет спросить у него.

Момент с первым голом «Сибири»? Суета непонятная была. Может, ещё начало матча немножко проспали. А потом быстро этот гол повлиял на нас, и мы забрали инициативу себе.

Играю в центре? Мне кажется, я с первой игры перестроился. Сейчас такой хоккей… Поменялось только то, что я играю на «точке». Смысл остался тот же. У нас все друг друга заменяют. Легко перешёл.

Одинаково видим хоккей с Алалыкиным и Сучковым? Быстро нашли контакт. Создали сегодня массу моментов. Но не забили. Приятно играть с такими партнёрами. Быстрее шайбы никто не бегает, так что у меня проблем нет.

На Алалыкина давит безголевая серия? Конечно, это давит на него. Хочется ему помочь, чтобы он наконец-то забил. Не знаю, как это на повторе смотрелось, как с трибун смотрелось. Как будто время немножко подсократили. Это моё видение. Я был на льду, и показалось, что он забил гол и только после этого зазвенела сирена. В телетрансляции тоже время оставалось. Видимо, тут свой секундомер.

Как изменилась «Сибирь»? В прошлом году я играл за «Сибирь», а не против. Поэтому мне сложно так судить. Мне кажется, в конце сезона посмотрим. В ноябре «Сибирь» сделала около 12 бросков, сейчас — побольше. Видимо, посильнее стала (смеётся). Есть исполнители, большинство потрясающее. Хорошая команда», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.