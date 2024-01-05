«Если в Ягра играет ещё...» Кожевников оценил подписание 50-летнего Хабибулина «Торпедо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о подписании контракта «Торпедо» с 50-летним вратарём Николаем Хабибулиным.

«Ларионов сказал, что выход Хабибулина на лёд не шутка, а реальность? Ну конечно, я тоже в это верю. Здесь не просто так взяли. Что-то случится – выйдет обязательно. Посмотрим, как это будет выглядеть. Хабибулин в 50 лет может принести пользу именно на площадке? Если хоккеист в Ягра играет ещё… что здесь такого? Если он чувствует силы, почему нет? Он великий человек, великий вратарь, знает себя. Он же не мальчик маленький, 18-летний, за которого надо думать. Он знает себя от и до. Если готов, почему нет? Наоборот, народ придёт посмотреть на звезду», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.