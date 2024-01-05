Тренер «Барыса» рассказал о состоянии Алекса Гранта, который не играл с сентября 2023 года

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин после поражения от «Трактора» (1:5) рассказал о состоянии защитника Алекса Гранта, который из-за травмы не играл с начала сентября 2023 года.

«Насколько Грант сейчас готов и не мучит ли его старая травма? Любой спортсмен должен получать игровую практику. После его травмы мы пошли на определённый риск и дали ему игровое время. Он сказал, что готов. Понятно, что ему тяжело, но с каждой игрой он будет приобретать больше уверенности. Опытный игрок. Даже своим присутствием в раздевалке он даёт большой позитив», — цитирует Болякина сайт «Трактора».

34-летний игрок обороны был помещён в список травмированных 13 сентября 2023 года. В этом сезоне защитник сыграл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре (в матче с «Адмиралом»).