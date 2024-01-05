Стало известно место проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в США, в штате Миннесота, в городах Миннеаполис и Сент-Пол. Этот турнир станет юбилейным, 50-м в истории и должен пройти с 26 декабря 2025 по 5 января 2026 года.

«Для меня большая честь, что нас выбрали. Мы будем рады приветствовать гостей со всего мира в наших городах-спутниках и представить на этом мероприятии игроков, многие из которых впоследствии станут звёздами НХЛ. Наша цель предельно проста: организовать лучший молодёжный чемпионат мира из когда-либо проводившихся», — приводит слова президента и генерального директора Minnesota Sport and Events Венди Блэкшоу CBS News.

Напомним, в финале Молодёжного чемпионата мира – 2024 в Гётеборге, который состоится сегодня, встретятся сборные Швеции и США. Игра начнётся в 21:30 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.