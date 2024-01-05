Дубль Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в овертайме над «Адмиралом» в Казани
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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 15-й минуте второго периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Максима Чудинова вывел гостей вперёд, открыв счёт в матче.
На восьмой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.
В овертайме Вадим Шипачёв принёс победу казанскому клубу, оформив дубль.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Петьков (Завгородний, Чудинов) – 34:01 (5x5) 1:1 Шипачёв (А. Радулов, Войнов) – 47:07 (5x4) 2:1 Шипачёв (Юдин) – 63:44 (3x3)
В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» 7 января. «Адмиирал» 8 января во Владивостоке сыграет с «Авангардом».
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