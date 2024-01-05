Дубль Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в овертайме над «Адмиралом» в Казани

В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второго периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Максима Чудинова вывел гостей вперёд, открыв счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.

В овертайме Вадим Шипачёв принёс победу казанскому клубу, оформив дубль.

В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» 7 января. «Адмиирал» 8 января во Владивостоке сыграет с «Авангардом».