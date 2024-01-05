Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в овертайме над «Адмиралом» в Казани

Дубль Шипачёва принёс «Ак Барсу» победу в овертайме над «Адмиралом» в Казани
Комментарии

В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второго периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Максима Чудинова вывел гостей вперёд, открыв счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.

В овертайме Вадим Шипачёв принёс победу казанскому клубу, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Петьков (Завгородний, Чудинов) – 34:01 (5x5)     1:1 Шипачёв (А. Радулов, Войнов) – 47:07 (5x4)     2:1 Шипачёв (Юдин) – 63:44 (3x3)    

В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» 7 января. «Адмиирал» 8 января во Владивостоке сыграет с «Авангардом».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android