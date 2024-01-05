«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Металлург» в овертайме
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
В первом периоде команды голов не забили.
На 17-й минуте второго периода Егор Корбит с передач Кирилла Уракова и Евгения Кашникова открыл счёт в матче.
В начале третьей двадцатиминутки Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.
В овертайме Илья Пастухов с передачи Дмитрия Жукенова принёс хозяевам победу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Корбит (Ураков, Кашников) – 36:16 (5x5) 1:1 Джонсон (Коробкин, Гребёнкин) – 41:00 (5x5) 2:1 Пастухов (Жукенов) – 61:49 (3x3)
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Обе игры состоятся 7 января.
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