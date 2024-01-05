«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Металлург» в овертайме

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На 17-й минуте второго периода Егор Корбит с передач Кирилла Уракова и Евгения Кашникова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

В овертайме Илья Пастухов с передачи Дмитрия Жукенова принёс хозяевам победу.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Обе игры состоятся 7 января.