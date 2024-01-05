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Дубль Каменева помог ХК ЦСКА обыграть «Спартак» в московском дерби

Дубль Каменева помог ХК ЦСКА обыграть «Спартак» в московском дерби
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором в столичном дерби ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 3:1.

В стартовом отрезке встречи команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михаила Мальцева сделал счёт равным. За минуту до конца периода Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд.

На пятой минуте третьего периода Владислав Каменев с передач Виталия Абрамова и Максима Мамина сделал счёт 3:1, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Григоренко (Каменев) – 23:59 (5x5)     1:1 Порядин (Мальцев) – 35:25 (5x5)     2:1 Каменев (Нестеров, Григоренко) – 39:00 (5x5)     3:1 Каменев (Абрамов, Мамин) – 44:54 (5x4)    
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