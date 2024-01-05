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Александр Радулов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ

Александр Радулов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ
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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В этом матче капитан казанского клуба Александр Радулов отметился результативной передачей на первый гол своего одноклубника Вадима Шипачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Топ-5 бомбардиров в истории лиги:
928 — Сергей Мозякин;
907 — Вадим Шипачёв;
686 — Александр Радулов;
685 — Данис Зарипов;
564 — Никита Гусев.

В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» 7 января. «Адмирал» 8 января во Владивостоке сыграет с «Авангардом».

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