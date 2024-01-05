Сборная Чехии впервые за 23 года дважды подряд завоевала медали МЧМ

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

Чехия завоевала бронзовые медали МЧМ-2024. В прошлом году команда уступила в финальной встрече МЧМ-2023 сборной Канады и стала серебряным призёром турнира.

Национальная команда Чехии впервые за 23 года дважды подряд завоевала медали МЧМ. В 2000 и 2001 году чешская команда дважды завоевала золотые медали первенства. Турниры проходили в Швеции и России.

Напомним, сегодня, 5 января, в шведском Гётеборге состоится финал молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором хозяева турнира сборная Швеции встретится с представителями США. Начало матча – в 21:30 мск.