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Шалунов назвал ключевой момент в матче СКА — «Локомотив»

Шалунов назвал ключевой момент в матче СКА — «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о победном гостевом матче со СКА (2:1).

«Слава богу, что выиграли. Не могу записать в актив половину второго периода, когда нас закрыли в зоне. С другой стороны, мы выдержали этот натиск, смогли вернуться в игру и выиграли. Это большой плюс. Выдержали за счёт веры, терпения, трудолюбия. Нам это всё воздалось. Это был ключевой эпизод? Возможно, да. Конечно, без характера здесь никуда. Когда в зоне у себя так долго играешь, характер выходит на первое место. Нужно просто выгрызать эту шайбу.

В последних матчах СКА и «Локомотива» побеждают гости? Не вижу в этом закономерности. Каждая игра разная, хоть по счёту и в одну шайбу разница, потому что две хорошие команды встречаются. Никто не хочет уступать», — сказал Шалунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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