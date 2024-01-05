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«Радулов прострелил, а на пятаке руки всё сделали сами». Шипачёв — о шайбе «Адмиралу»

«Радулов прострелил, а на пятаке руки всё сделали сами». Шипачёв — о шайбе «Адмиралу»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв оценил победный матч с «Адмиралом» (2:1 ОТ) и рассказал о своей заброшенной шайбе с передачи Александра Радулова.

«Получилась тяжёлая игра, вышли из игрового ритма, тяжеловато вкатывались. Хорошо, что победили, Биляшик [Тимур Билялов] нас подтащил. Взяли два очка, двигаемся дальше.

Первый гол? На тренировках разыгрываем такую комбинацию, Саня [Радулов] остаётся на пол-борта, со вбрасывания я еду на пятак. Саня прострелил, а на пятаке руки всё сделали сами», — цитирует Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В этом матче капитан «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

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