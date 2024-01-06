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«Меня ждёт большее». Шалунов — о 600-м матче в КХЛ

«Меня ждёт большее». Шалунов — о 600-м матче в КХЛ
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после победного матча со СКА (2:1) высказался о проведении своей 600-й игры в Континентальной хоккейной лиге.

«600-й матч в КХЛ? Спасибо судьям, что поздравили перед игрой, даже не знал об этом. Приятно. Любой хоккейный путь нелёгкий. Рад тому, где я сейчас. Верю, что меня ждёт ещё большее. „Локомотив“ вернулся на первое место? По местам будем смотреть в конца сезона. Сейчас нет смысла говорить об этом, впереди ещё много игр», — сказал Шалунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 30-летний Шалунов за 600 матчей забросил 182 шайбы и отдал 155 результативных передач, набрав в общей сложности 337 очков.

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