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Тренер «Спартака» Жамнов: не сказал бы, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА

Тренер «Спартака» Жамнов: не сказал бы, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в гостевом матче.

«Игра интересная. Можно сказать, что равная была. Соперник использовал свои моменты, а мы нет. Итог — проиграли. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА. Просто в начале игры отошли чуть-чуть от плана, потом вернулись, начали играть плотнее. Может быть, потеряли ритм в паузе. Не хватило жёсткости? С такими командами, как ЦСКА, надо выигрывать борьбу. Никуда не деться от того, что они более габаритные. Есть нюансы по нашей игре, но по самоотдаче ребята молодцы», — цитирует Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак» в московском дерби встретится с «Динамо». Обе встречи состоятся 7 января.

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