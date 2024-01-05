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А. Юдин — о встрече СКА и «Локомотива»: скучная игра, одна команда весь матч отбрасывается

А. Юдин — о встрече СКА и «Локомотива»: скучная игра, одна команда весь матч отбрасывается
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Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал итог встречи между СКА и «Локомотивом» (1:2).

«Внимательно наблюдал за игрой, и, на мой взгляд, подобные матчи не особо нравятся зрителям. С одной стороны, два ведущих клуба Западной конференции, с другой – две абсолютно разные команды: СКА играет интересно, азартно, в атакующий хоккей, а «Локомотив», наоборот, минимум остроты, голевых моментов и, соответственно, заброшенных шайб. Сегодня у армейцев не всё получалось в атаке, они бо́льшую часть времени преодолевали оборону, в итоге скучная игра. У нас общая цель развивать хоккей, чтобы игроки росли, набирались опыта. Когда одна команда весь матч отбрасывается, как её игроки могут прогрессировать?» — сказал Юдин «Чемпионату».

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