«Динамо» спаслось за 19 секунд до конца третьего периода, но проиграло «Амуру» в овертайме

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На третьей минуте второго периода Анатолий Никонцев с передачи Яна Дрозга открыл счёт в матче.
На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Артур Гиздатуллин с передачи Кирилла Слепца удвоил преимущество хабаровского клуба. На 17-й минуте периода Сэм Энас размочил счёт в игре, реализовав штрафной бросок. За 19 секунд до конца третьего периода Андрей Стась сделал счёт 2:2.
В овертайме Александр Брынцев принёс хабаровскому клубу победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче минское «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо» 7 января. «Амур» в домашнем матче сыграет с новосибирской «Сибирью» 8 января.
- 5 января 2024
-
22:41
-
22:31
-
22:30
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
21:50
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:31
-
20:20
-
20:11
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
18:55
-
18:41
-
18:30
-
18:16