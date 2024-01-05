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«Динамо» спаслось за 19 секунд до конца третьего периода, но проиграло «Амуру» в овертайме

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На третьей минуте второго периода Анатолий Никонцев с передачи Яна Дрозга открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Артур Гиздатуллин с передачи Кирилла Слепца удвоил преимущество хабаровского клуба. На 17-й минуте периода Сэм Энас размочил счёт в игре, реализовав штрафной бросок. За 19 секунд до конца третьего периода Андрей Стась сделал счёт 2:2.

В овертайме Александр Брынцев принёс хабаровскому клубу победу.

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В следующем матче минское «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо» 7 января. «Амур» в домашнем матче сыграет с новосибирской «Сибирью» 8 января.