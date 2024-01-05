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Нападающий минского «Динамо» Стась установил личный рекорд по голам в КХЛ в регулярке

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась с передач Сэма Энаса и Коди Кёррана за 19 секунд до окончания третьего периода восстановил счёт во встрече и перевёл её в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Стась установил личный рекорд, забросив девятую шайбу в регулярном сезоне. До этого форвард забрасывал по восемь шайб в сезонах-2013/2014 и 2011/2012 во время выступления за минчан.

В следующем матче минское «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо» 7 января.