«Вы сделали невозможное». Гадамчик — о бронзе сборной Чехии на МЧМ-2024

Глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик прокомментировал завоевание бронзовых медалей сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии.

«Хоккей прекрасен, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Наши хоккеисты сделали невозможное. Слава всей команде, поздравляю с бронзовыми медалями. Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку», — написал Гадамчик на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.