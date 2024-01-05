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«Вы сделали невозможное». Гадамчик — о бронзе сборной Чехии на МЧМ-2024

«Вы сделали невозможное». Гадамчик — о бронзе сборной Чехии на МЧМ-2024
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Глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик прокомментировал завоевание бронзовых медалей сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии.

«Хоккей прекрасен, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Наши хоккеисты сделали невозможное. Слава всей команде, поздравляю с бронзовыми медалями. Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку», — написал Гадамчик на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

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