Экс-форвард сборной России объяснил, зачем «Торпедо» могло подписать 50-летнего Хабибулина

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов рассказал, зачем «Торпедо» могло подписать контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным.

«Многие — как в СМИ, так и среди болельщиков — с негативом восприняли переход Хабибулина? Это его решение. Что тут обсуждать? Если он чувствует так, почему нет? Мы с вами можем говорить «да, плохо» или «хорошо», но это всё равно его решение.

Это всё-таки отчасти решение и «Торпедо»? Может быть, это больше как пиар-ход. Чтобы немножко встрепенуть тех зрителей, тех болельщиков, которые болели за него и наслаждались его игрой, когда он ещё сам выступал. Тут трудно сказать, да. Но решили — значит, так. Смотрите, уже сколько людей об этом говорят. Значит, уже хорошо. То есть уже прошла акция как надо (смеётся). Всех взбаламутила эта акция (смеётся)! Значит, всё нормально, всё по плану.

Все об этом говорят. Больше внимания к «Торпедо». Почему нет? Посмотрите, сколько уже об этом говорят. Так же и с ЦСКА тогда было. Москвичи не самое хорошее время тогда переживали. Мне кажется, что, когда Вячеслав Фетисов пришёл, он даже помог ЦСКА, всколыхнул команду, поставил клуб на ступеньку выше своим приходом. Когда такие личности приходят, они двигают клуб вперёд», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: