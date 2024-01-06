«Тяжёлая ситуация». Максим Афиногенов поделился мнением о кризисе ЦСКА

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов высказался о ситуации в ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Кризис ЦСКА? Они у всех команд есть. Самое главное — чтобы ЦСКА подошёл к плей-офф в оптимальном составе. У них было очень много травм. Естественно, это сказалось на игре. Ребята уже два года подряд чемпионы — тяжело, тяжёлая ситуация, они меньше отдыхали, чем другие. Думаю, к плей-офф они нащупают свою игру. Самое главное — чтобы травм у них не было. И всё нормально у них будет», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

ЦСКА после 46 матчей набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: