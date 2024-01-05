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Порядин: сейчас «Спартаку» важно понять, насколько сжатым кулаком мы действуем

Порядин: сейчас «Спартаку» важно понять, насколько сжатым кулаком мы действуем
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин рассказал о важности ближайших матчей красно-белых в преддверии плей-офф.

«Конечно, январь может стать определяющим для нас в преддверии плей-офф. Такой календарь станет для нас хорошей проверкой. Каждый матч — серьёзный. У нас не было лёгких и проходных матчей. Но сейчас команде важно понять, насколько сжатым кулаком мы действуем. Поэтому да, январь станет для нас проверкой», — цитирует Порядина «РИА Новости Спорт».

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак» в московском дерби встретится с «Динамо». Обе встречи состоятся 7 января.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в гостевом матче.

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