Нападающий сборной Швеции Леккеримяки признан MVP МЧМ-2024
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.
По итогам турнира нападающий сборной Швеции Йонатан Леккеримяки был признан самым ценным игроком соревнований. В семи сыгранных матчах на турнире он записал на свой счёт 10 (7+3) очков.
19-летний Леккеримяки является проспектом «Ванкувер Кэнакс».
Отметим, что сборная Швеции не может выиграть золото молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).
U20 ЧМ-2024 . Финал
05 января 2024, пятница. 21:30 МСК
США U20
Окончен
6 : 2
Швеция U20
1:0 Перро (Смит, Макгроарти) – 16:56 (5x5) 1:1 Стенберг (Хевелид, Петтерссон) – 22:13 (5x5) 2:1 Ховард (Фортескью) – 29:24 (5x5) 3:1 Ховард (Бриндли) – 34:19 (5x5) 3:2 Леккеримяки (Сандин-Пелликка, Эстлунд) – 39:55 (5x4) 4:2 Буйум (Смит, Перро) – 41:19 (5x5) 5:2 Леонард (Перро) – 56:12 (5x5) 6:2 Макгроарти (Снаггеруд) – 56:50 (en)
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