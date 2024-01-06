Американец послал воздушный поцелуй шведским трибунам в концовке финала МЧМ со Швецией

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

В концовке встречи нападающий сборной США Райан Леонард стал автором пятой шайбы своей команды, после чего подъехал к шведским трибунам и послал им воздушный поцелуй.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода.

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Главным героем встречи стал нападающий Гейб Перро, записавший на свой счёт 3 (1+2) очка. Также дубль на счету Исаака Ховарда.

Американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.

Швеция не может выиграть золотые медали молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).