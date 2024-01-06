«Каролина Харрикейнз» вызвала Алексея Пономарёва в основной состав из АХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Ваделл анонсировал, что перевёл российского форварда Алексея Пономарёва в основной состав из команды АХЛ «Чикаго Вулвз».

В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист сыграл в 22 играх в рамках АХЛ и набрал 20 очков (6 голов и 14 результативных передач). В течение декабря у игрока была серия из восьми матчей с результативными действиями. Хоккеист был частью состава «Чикаго», который выиграл Кубок Колдера в 2022 году. Алексей был задрафтован «Каролиной» в 2020 году во втором раунде под 53-м пиком.

Пономарёв выступал за мололёжную сборную России на чемпионате мира 2021 года.

Хоккеист имеет право выступить уже в ближайшем матче команды с «Вашинштон Кэпиталз», который начнётся сегодня, 6 января, в 3:00 мск.