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Видеообзор победы сборной США в финальном матче МЧМ-2024 с командой Швеции

Видеообзор победы сборной США в финальном матче МЧМ-2024 с командой Швеции
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

U20 ЧМ-2024 . Финал
05 января 2024, пятница. 21:30 МСК
США U20
Окончен
6 : 2
Швеция U20
1:0 Перро (Смит, Макгроарти) – 16:56 (5x5)     1:1 Стенберг (Хевелид, Петтерссон) – 22:13 (5x5)     2:1 Ховард (Фортескью) – 29:24 (5x5)     3:1 Ховард (Бриндли) – 34:19 (5x5)     3:2 Леккеримяки (Сандин-Пелликка, Эстлунд) – 39:55 (5x4)     4:2 Буйум (Смит, Перро) – 41:19 (5x5)     5:2 Леонард (Перро) – 56:12 (5x5)     6:2 Макгроарти (Снаггеруд) – 56:50 (en)    

На 17-й минуте первого периода Гейб Перро с передач Уилла Смита и Рутгера Макгроарти открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Отто Стенберг с передач Маттиаса Хевелида и Элиаса Петтерссона восстановил равенство в счёте. В середине периода Исаак Ховард с передачи Дрю Фортескью вновь вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте периода Исаак Ховард с передачи Гэвина Бриндли сделал счёт 3:1. За пять секунд до конца периода Йонатан Леккеримяки с передач Акселя Сандин-Пелликки и Ноа Эстлунда сократил отставание сборной Швеции до минимума.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале.

На второй минуте третьего игрового отрезка Зив Буйум с передач Уилла Смита и Гейба Перро забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев турнира. На 17-й минуте периода Райан Леонард сделал счёт 5:2. Спустя 38 секунд Рутгер Макгроарти с передачи Джимми Снаггеруда установил окончательный счёт в матче.

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