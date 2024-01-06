Видеообзор победы сборной США в финальном матче МЧМ-2024 с командой Швеции

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

На 17-й минуте первого периода Гейб Перро с передач Уилла Смита и Рутгера Макгроарти открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Отто Стенберг с передач Маттиаса Хевелида и Элиаса Петтерссона восстановил равенство в счёте. В середине периода Исаак Ховард с передачи Дрю Фортескью вновь вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте периода Исаак Ховард с передачи Гэвина Бриндли сделал счёт 3:1. За пять секунд до конца периода Йонатан Леккеримяки с передач Акселя Сандин-Пелликки и Ноа Эстлунда сократил отставание сборной Швеции до минимума.

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На второй минуте третьего игрового отрезка Зив Буйум с передач Уилла Смита и Гейба Перро забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев турнира. На 17-й минуте периода Райан Леонард сделал счёт 5:2. Спустя 38 секунд Рутгер Макгроарти с передачи Джимми Снаггеруда установил окончательный счёт в матче.