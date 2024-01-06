Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В IIHF назвали лучших игроков МЧМ-2024 на каждой позиции

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков завершившегося молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Лучшим вратарём признали голкипера молодёжной сборной Швеции Уго Хавелида, выступающего в чемпионате Швеции за «Юргорденс».

Лучшим защитником также признали игрока шведской сборной – Акселя Сандин Пелликка («Детройт Ред Уингз»).

Американец Каттер Готье («Филадельфия Флайерз») стал лучшим нападающим турнира.

Напомним, в Швеции на стадионе и «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Гейб Перро, Исаак Ховард (дубль), Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроарти. У национальной команды Швеции голами отметились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.