Канадский журналист: любой международный турнир без России, тем более МЧМ, — это уже не то

Канадский журналист Ник Альберга рассказал, что думает об отсутствии российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Любой международный турнир без России, тем более МЧМ, — это уже не то», — написал Альберга в одной из социальных сетей.

Напомним, в Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась крупной победой североамериканцев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Гейб Перро, Исаак Ховард (дубль), Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроарти. У национальной команды Швеции голами отметились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.