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Александр Овечкин продлил результативную серию до четырёх матчей

Александр Овечкин продлил результативную серию до четырёх матчей
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Россиянин продлил свою результативную серию до четырёх матчей (два гола и три передачи).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 17 результативных передач. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 1384 матча, забив 830 гола и сделав 680 результативных передач.

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