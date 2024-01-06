Эмоции сборной США после победы над Швецией в финале МЧМ-2024

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» прошёл финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.
Таким образом, американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.
«Чемпионат» предлагает посмотреть эмоции игроков сборной США по окончанию матча.
Отметим, что Швеция не может выиграть золотые медали молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).
Бронзовые медали по итогам турнира достались сборной Чехии, в сверхрезультативном матче за 3-е место обыгравшей команду Финляндии (8:5).
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