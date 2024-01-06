Пономарёв набрал первое очко в НХЛ в своей первой игре

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
К данному моменту идёт концовка третьего периода, счёт в матче 6:2 в пользу гостей.
В этом матче дебютирует за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре набрал своё первое очко в лиге, поучаствовав во второй шайбе своей команды, которую забросил Сет Джарвис. Вторым ассистентом выступил ещё один россиянин Дмитрий Орлов.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, принесшего Пономарёву первое очко в карьере в НХЛ:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Харрикейнз» подошли к этому матчу с багажом из четырёх побед подряд. У «Кэпиталз» это поражение может стать шестым в семи последних матчах.
Отметим, что в составе «ураганов» шайбами в этой игре отметились также россияне Андрей Свечников и всё тот же Орлов.
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