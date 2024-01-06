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Пономарёв набрал первое очко в НХЛ в своей первой игре

Пономарёв набрал первое очко в НХЛ в своей первой игре
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

К данному моменту идёт концовка третьего периода, счёт в матче 6:2 в пользу гостей.

В этом матче дебютирует за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре набрал своё первое очко в лиге, поучаствовав во второй шайбе своей команды, которую забросил Сет Джарвис. Вторым ассистентом выступил ещё один россиянин Дмитрий Орлов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, принесшего Пономарёву первое очко в карьере в НХЛ:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Харрикейнз» подошли к этому матчу с багажом из четырёх побед подряд. У «Кэпиталз» это поражение может стать шестым в семи последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    

Отметим, что в составе «ураганов» шайбами в этой игре отметились также россияне Андрей Свечников и всё тот же Орлов.

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