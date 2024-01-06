«Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
В сосатве победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Брент Бёрнс, а также российские хоккеисты Андрей Свечников, Дмитрий Орлов (в пустые ворота) и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две результативные передачи. У Пономарёва и Орлова — по одной.
В составе хозяев сегодня отличились Ник Дауд и Дилан Строум. Российский форвард и капитан «Кэпиталх» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Это его четвёртый кряду матч с голевыми действиями.
«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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