«Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков

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В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В сосатве победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Брент Бёрнс, а также российские хоккеисты Андрей Свечников, Дмитрий Орлов (в пустые ворота) и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две результативные передачи. У Пономарёва и Орлова — по одной.

В составе хозяев сегодня отличились Ник Дауд и Дилан Строум. Российский форвард и капитан «Кэпиталх» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Это его четвёртый кряду матч с голевыми действиями.

«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.

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