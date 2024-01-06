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«Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков

«Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков
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В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В сосатве победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Брент Бёрнс, Сет Джарвис, Брент Бёрнс, а также российские хоккеисты Андрей Свечников, Дмитрий Орлов (в пустые ворота) и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две результативные передачи. У Пономарёва и Орлова — по одной.

В составе хозяев сегодня отличились Ник Дауд и Дилан Строум. Российский форвард и капитан «Кэпиталх» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Это его четвёртый кряду матч с голевыми действиями.

«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
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