«Нью-Джерси» нанёс «Чикаго» пятое поражение подряд
Поделиться
В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).
Новость дополняется
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Власик) – 15:05 (pp) 1:1 Хольц (Немец) – 30:08 1:2 Катчук – 38:24 (sh) 2:2 Немец (Тирни, Зигенталер) – 45:41 3:2 Маклауд (Лазар, Хольц) – 51:56 4:2 Тоффоли – 59:33
Комментарии
- 6 января 2024
-
06:17
-
06:08
-
06:08
-
05:56
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
05:23
-
05:12
-
04:59
-
04:14
-
03:34
-
02:42
-
02:20
-
02:07
-
01:35
-
01:18
-
01:08
-
01:00
-
00:54
-
00:05
- 5 января 2024
-
23:50
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
22:55
-
22:41
-
22:31
-
22:30
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
21:50
-
21:41
-
21:29
Партнерский контент