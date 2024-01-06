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«Нью-Джерси» нанёс «Чикаго» пятое поражение подряд

«Нью-Джерси» нанёс «Чикаго» пятое поражение подряд
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

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НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Власик) – 15:05 (pp)     1:1 Хольц (Немец) – 30:08     1:2 Катчук – 38:24 (sh)     2:2 Немец (Тирни, Зигенталер) – 45:41     3:2 Маклауд (Лазар, Хольц) – 51:56     4:2 Тоффоли – 59:33    
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