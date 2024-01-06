У Пономарёва гол и передача в первой игре в НХЛ в карьере

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

В этом матче дебютировал за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре форвард набрал 2 (1+1) очка. Он поучаствовал во второй шайбе своей команды, а также лично забросил шестую.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первой шайбы российского нападающего в карьере в НХЛ:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Отметим, что в составе «ураганов» шайбами в этой игре отметились также россияне Андрей Свечников и Дмитрий Орлов.