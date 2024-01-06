У Пономарёва гол и передача в первой игре в НХЛ в карьере
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).
В этом матче дебютировал за «Каролину» и в НХЛ в целом российский 21-летний нападающий Василий Пономарёв. И в своей первой же игре форвард набрал 2 (1+1) очка. Он поучаствовал во второй шайбе своей команды, а также лично забросил шестую.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первой шайбы российского нападающего в карьере в НХЛ:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06 2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp) 2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17 2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23 2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp) 2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp) 2:5 Орлов – 58:11 (sh) 2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01
Отметим, что в составе «ураганов» шайбами в этой игре отметились также россияне Андрей Свечников и Дмитрий Орлов.
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