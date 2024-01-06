«Вашингтон» пропустил пять безответных шайб от «Каролины» в третьем периоде

В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

Примечательно, что «Кэпиталз» вели со счётом 2:1 перед заключительной 20-минуткой. Однако в третьем периоде «Харрикейнз» смогли забросить пять безответных шайб подряд. Голами отметились все российские полевые игроки «Каролины» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв. Для последнего этот матч стал первым в карьере в НХЛ. Также Василий отметился в этой игре ассистентским баллом.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. Для «Кэпиталз» это вторая неудача кряду.