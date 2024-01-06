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«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних матчей в НХЛ

«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних матчей в НХЛ
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В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда Спенсера Карбери не забросила более трёх шайб.

Примечательно, что в матче с «Каролиной» «Кэпиталз» вели со счётом 2:1 перед заключительной 20-минуткой. Однако в третьем периоде «Харрикейнз» смогли забросить пять безответных шайб подряд. Голами отметились все российские полевые игроки «Каролины» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв.

В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
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