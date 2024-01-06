«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних матчей в НХЛ

В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда Спенсера Карбери не забросила более трёх шайб.

Примечательно, что в матче с «Каролиной» «Кэпиталз» вели со счётом 2:1 перед заключительной 20-минуткой. Однако в третьем периоде «Харрикейнз» смогли забросить пять безответных шайб подряд. Голами отметились все российские полевые игроки «Каролины» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв.

В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.