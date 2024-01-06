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Свечников вышел на второе место в истории франшизы по победным голам игроков до 24 лет

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

Третий гол «ураганов» в этой встрече записал на свой счёт российский нападающий Андрей Свечников. Эта шайба оказалась в матче победной.

Таким образом, это уже 23-й победный гол в карьере 23-летнего Свечникова в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на второе место в истории франшизы («Харрикейнз»/«Уэйлерс») среди игроков до 24 лет, обойдя Джеффа Скиннера. Первое место занимает Себастьян Ахо (27).

Всего на счету Свечникова в нынешнем регулярном чемпионате 26 (9+17) очков в 24 матчах.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.