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Овечкин — 7-й игрок в истории со 100+ очками в матчах с франшизой «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

Овечкин — 7-й игрок в истории со 100+ очками в матчах с франшизой «Харрикейнз»/«Уэйлерс»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Это очко стало для Овечкина 100-м в карьере в матчах с «Каролиной». Он — седьмой игрок в истории НХЛ со 100 и более очками в матчах с франшизой «Харрикейнз»/«Уэйлерс». Выше его по этому показателю только Мишель Гуле (102), Уэйн Гретцки (109), Дэйв Андрейчук (114), Петер Штястны (120), Яромир Ягр (122) и Рэй Бурк (146).

Всего на счету Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате 25 (8+17) очков в 37 матчах.

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
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