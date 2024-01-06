Овечкин — 7-й игрок в истории со 100+ очками в матчах с франшизой «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:6).
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.
Это очко стало для Овечкина 100-м в карьере в матчах с «Каролиной». Он — седьмой игрок в истории НХЛ со 100 и более очками в матчах с франшизой «Харрикейнз»/«Уэйлерс». Выше его по этому показателю только Мишель Гуле (102), Уэйн Гретцки (109), Дэйв Андрейчук (114), Петер Штястны (120), Яромир Ягр (122) и Рэй Бурк (146).
Всего на счету Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате 25 (8+17) очков в 37 матчах.
Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».
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