Свечников прокомментировал свою шестиматчевую серию с 2+ очками
Поделиться
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), в котором он отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, эта игра стала для российского форварда уже шестой кряду с 2+ очками.
«Я считаю, что сработала «химия» и игра в большинстве. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Я думаю, что дело в «химии», когда тебе удаются пара игр, ты приобретаешь уверенность и стараешься сохранять её», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06 2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp) 2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17 2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23 2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp) 2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp) 2:5 Орлов – 58:11 (sh) 2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01
Комментарии
- 6 января 2024
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:00
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:29
-
08:28
-
08:16
-
08:15
-
08:10
-
08:02
-
07:48
-
07:34
-
07:28
-
07:15
-
07:01
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
06:08
-
06:08
-
05:56
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
05:23
-
05:12
-
04:59
-
04:14
-
03:34
-
02:42
-
02:20
-
02:07
Партнерский контент