Свечников прокомментировал свою шестиматчевую серию с 2+ очками

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), в котором он отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, эта игра стала для российского форварда уже шестой кряду с 2+ очками.

«Я считаю, что сработала «химия» и игра в большинстве. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Я думаю, что дело в «химии», когда тебе удаются пара игр, ты приобретаешь уверенность и стараешься сохранять её», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.