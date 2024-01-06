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Свечников прокомментировал свою шестиматчевую серию с 2+ очками

Свечников прокомментировал свою шестиматчевую серию с 2+ очками
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), в котором он отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, эта игра стала для российского форварда уже шестой кряду с 2+ очками.

«Я считаю, что сработала «химия» и игра в большинстве. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Я думаю, что дело в «химии», когда тебе удаются пара игр, ты приобретаешь уверенность и стараешься сохранять её», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
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