Карбери: даже когда мы вели 2:0, у меня не было ощущения, что игра нам даётся

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Каролины Харрикейнз» (2:6).

«Всю игру у меня не было ощущения, что мы соответствуем её требованиям. Даже когда мы вели 2:0, я не чувствовал, что она нам даётся. Кроме как на табло, больше нигде не казалось, что у нас есть какое-то преимущество. Так что мы понимали, что всё складывается тяжело, но не смогли найти выход», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда не забросила более трёх шайб. В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».