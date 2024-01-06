Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери: даже когда мы вели 2:0, у меня не было ощущения, что игра нам даётся

Карбери: даже когда мы вели 2:0, у меня не было ощущения, что игра нам даётся
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Каролины Харрикейнз» (2:6).

«Всю игру у меня не было ощущения, что мы соответствуем её требованиям. Даже когда мы вели 2:0, я не чувствовал, что она нам даётся. Кроме как на табло, больше нигде не казалось, что у нас есть какое-то преимущество. Так что мы понимали, что всё складывается тяжело, но не смогли найти выход», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда не забросила более трёх шайб. В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
Материалы по теме
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Видео
Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android