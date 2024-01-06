ESPN: «Питтсбург» стал более суровым и злым

Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN оценила игру «Питтсбург Пингвинз» в начале 2024 года в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» в последнее время переосмысливает себя — и это хорошо для 2024 года. У «Пингвинз» в запасе есть таланты, но то, что они создают сейчас, — это новая идентичность, сосредоточенная не только на попытках выбить команды из колеи. «Питтсбург» стал более суровым, злым и физически внушительным. Есть надежда, что перемены продолжатся и приведут к новым победам», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал шестым игроком из России, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ. Ранее это удалось Александру Овечкину (1383), Алексею Ковалёву (1316), Сергею Гончару (1301), Сергею Фёдорову (1248) и Вячеславу Козлову (1182).