Тренер «Чикаго» высказался о степени повреждения Коннора Бедарда

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал травму молодой звезды клуба Коннора Бедарда в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4).

«Я думаю, что он явно ударился головой, но я не уверен. В раздевалке команды я только услышал, что сегодня вечером все возвращаются домой, все в состоянии вернуться домой, и мы проведём обследование Коннора в Чикаго. Тренеры не сказали, что у него сотрясение мозга, но мы просто подождём, пока приедем домой и тщательно обследуем Бедарда», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся.