Овечкин едва не получил травму в столкновении с игроком «Каролины»

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В середине третьей двадцатиминутки капитан «столичных» Александр Овечкин едва не получил травму в столкновении с игроком «Каролины» Джорданом Стаалом. Российский форвард получил повреждение ноги, после чего восстанавливался на скамейке запасных «Вашингтона».

ВИДЕО

Отметим, что это поражение стало уже шестым для «столичных» в семи последних матчах. Ни в одной из этих игр команда Спенсера Карбери не забросила более трёх шайб. В следующей игре 7 января «Вашингтон» примет дома «Лос-Анджелес Кингз».