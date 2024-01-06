Травма Коннора Бедарда в матче с «Нью-Джерси Дэвилз»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Звёздный новичок гостей Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

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В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

После окончания встречи главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал травму Коннора Бедарда.