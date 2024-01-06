Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Травма Коннора Бедарда в матче с «Нью-Джерси Дэвилз»

Травма Коннора Бедарда в матче с «Нью-Джерси Дэвилз»
Комментарии

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Звёздный новичок гостей Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

ВИДЕО

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

После окончания встречи главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал травму Коннора Бедарда.

Материалы по теме
Тренер «Чикаго» высказался о степени повреждения Коннора Бедарда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android