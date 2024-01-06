Форвард «Салавата Юлаева»: критика Кожевникова — лучшая мотивация для нас

22-летний нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал, как в уфимском клубе относятся к критике от двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«В раздевалке у нас обсуждались, например, интервью Александра Кожевникова. Он — легенда нашего хоккея, чемпион, но команда не согласилась с его оценками. Например, с тем, что наш состав не вытянет у мастеров «Ак Барса» «зелёное дерби» и не покажет себя в плей-офф.

Наши ветераны говорили, что критика Кожевникова — самая лучшая мотивация для «Салавата». По «зелёному дерби» мы это уже доказали, это были одни из лучших матчей нашего сезона. Теперь хотим доказать, что, вопреки прогнозу Александра Викторовича, повоюем и в плей-офф», — сказал Сучков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» добился гостевой победы в овертайме над «Сибирью» в Новосибирске со счётом 3:2. Благодаря этой победе подопечные Виктора Козлова обошли «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и заняли вторую строчку. У обоих клубов по 61 очку, однако по количеству побед уфимцы впереди.