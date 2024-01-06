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Сергей Фёдоров высказался о достижении Евгения Малкина в НХЛ

Сергей Фёдоров высказался о достижении Евгения Малкина в НХЛ
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который вышел на второе место в списке лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

«Поздравляю Женю, рад за его голы, он молодец. Рекорды ведь для того и создаются, чтобы они покорялись другим игрокам. Я знаю, что Малкин — тот нападающий, который мог добиться такого успеха. Повторюсь, я очень рад за него. Главное — поменьше травм. Крепкого ему здоровья и продолжать в том же духе», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Малкин в конце декабря опередил Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по количеству голов в Национальной хоккейной лиге среди россиян (485 шайб). Лучшим бомбардиром является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 830 заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 18 голевых передач, набрав в общей сложности 32 очка.

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