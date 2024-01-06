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Игрок «Адмирала» о тренировке 1 января: пока не чувствую серьёзных улучшений или ухудшений

Игрок «Адмирала» о тренировке 1 января: пока не чувствую серьёзных улучшений или ухудшений
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Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний высказался о проведении тренировки с баллонами 1 января 2024 года.

«Если главный тренер так считает, то это должно нам помочь. На льду все выкладываемся по полной. Пока не чувствую никаких серьёзных улучшений или ухудшений. Просто ощущаю, что нахожусь сейчас в форме», — приводит слова Завгороднего «РБ Спорт».

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м месте, набрав 38 очков в 46 матчах. После нового года «Адмирал» потерпел два поражения от «Сибири» (1:4) и «Ак Барса» (1:2 ОТ).

В следующем матче дальневосточный клуб сыграет дома с «Авангардом» 8 января.

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