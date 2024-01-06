«В раздевалке появилась надежда». Легионер «Барыса» — о смене тренерского штаба

Нападающий «Барыса» Нельсон Ножье высказался об изменениях в казахстанском клубе после смены тренерского штаба, который сейчас возглавляет Олег Болякин.

«В чём секрет преображения „Барыса“ с конца декабря? Появился новый тренерский штаб, и он делает отличную работу. Мы стали единой командой, в раздевалке появилась надежда. На матчи мы выходим с желанием диктовать сопернику свою игру и следуем системе, которую нам предлагают тренеры», — приводит слова Ножье пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, после четырёхматчевой победной серии астанинский клуб накануне уступил в Челябинске местному «Трактору» со счётом 1:5. С 39 очками в активе казахстанский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 7 января.