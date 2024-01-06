Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Авангарда» Ткачёв забросил в первой смене после возвращения в состав

В эти минуты в Омске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й секунде матча в своей первой смене шайбу забросил нападающий «ястребов» Владимир Ткачёв, который из-за повреждения пропустил последние четыре встречи «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13» и среднем временем на льду 21 минута 8 секунд. Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.