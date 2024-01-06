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Нападающий «Авангарда» Ткачёв забросил в первой смене после возвращения в состав

Нападающий «Авангарда» Ткачёв забросил в первой смене после возвращения в состав
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В эти минуты в Омске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ткачёв (Буше, Чистяков) – 00:29 (5x5)     2:0 Пьянов (Киселевич, Мартынов) – 12:23 (6x5)     3:0 Буше (Пьянов, Спунер) – 19:09 (5x4)     4:0 Чмыхов (Телегин, Николишин) – 22:54 (5x5)     4:1 Алтыбармакян – 38:28 (5x5)    

На 29-й секунде матча в своей первой смене шайбу забросил нападающий «ястребов» Владимир Ткачёв, который из-за повреждения пропустил последние четыре встречи «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13» и среднем временем на льду 21 минута 8 секунд. Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.

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