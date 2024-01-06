Дементьев назвал главную сенсацию завершившегося молодёжного чемпионата мира

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев подвёл итоги завершившегося в Швеции молодёжного чемпионата мира 2024 года.

«Закончился молодёжный чемпионат мира по хоккею, на котором самой большой сенсацией был вылет сборной Канады на этапе четвертьфинала. Очень интересная команда, как всегда, в команде есть будущая звезда НХЛ Маклин Селебрини. Но, похоже, недооценили чехов, плюс вратарь пропустил пару не самых сложных шайб, при общей надёжной игре.

В полуфиналах, наверное, самой принципиальной игрой была встреча финнов с американцами. Финские ребята начинали данный чемпионат с двух поражений, и в принципе шли путём нашей сборной образца 2011 года, которая также начала чемпионат с двух поражений. В игре с США повели в счёте 2:0, вратарь Кокко творил чудеса, но американцы, обладая отменным индивидуальным мастерством, смогли забить с переправления, потом довели своё преимущество до победного конца», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.