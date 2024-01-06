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Хоккейный агент рассказал, как на МЧМ сказалось отсутствие сборной России

Хоккейный агент рассказал, как на МЧМ сказалось отсутствие сборной России
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как отсутствие сборной России сказалось на уровне молодёжного чемпионата мира — 2024 в Швеции.

«Финал шведов с американцами получился таким, что обе команды показали равный, быстрый и крайне мастеровитый хоккей. Пусть счёт и получился крупным, но по игре такого не было видно. Конечно же, вратарь американцев Трей Огастин просто был в полном порядке. Пропустил пару коварных шайб, но это никак не повлияло на его личный вклад в победу команды.

Что бросилось в глаза по итогам молодёжного чемпионата мира, так это то, что в командах, добивающихся успеха, делают упор не на отдельно взятых звёзд, а именно на продуктивность всех троек и каждого игрока. Конечно, жаль, что нашей сборной там не было, и мне кажется, от этого на турнире не хватало какой-то изюминки», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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